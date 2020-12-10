Украинские боевики ночью обстреляли Ленинское и Новую Таврию

ВСУ открыли огонь по югу Республики. Фото:штаб ООС

Прошедшей ночью на юге ДНР разорвались 24 мины крупных калибров, выпущенные вооруженными формированиями Украины. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь велся в направлении сел Ленинское и Новая Таврия из района подконтрольного киевским властям села Водяное, - говорится в сообщении.

Противник применял мины калибра 120 миллиметров. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне днем украинские боевики нанесли минометный удар по Горловке.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует усиленное перемирие. Соответствующий документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.

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