В ДНР сообщили, что украинские морпехи из 35-й бригады нанесли мощный минометный удар по Горловке

Отморозки-морпехи сорвали едва установившуюся тишину в Донбассе. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 9 декабря, закончилась тишина на фронте, которая продержалась трое с лишним суток. Под огонь украинских минометов снова попала многострадальная Горловка.

- В 16:30 со стороны подконтрольного украинским властям Дзержинска было выпущено 18 мин калибром 82 мм по району горловского поселка шахты 6-7, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Почти одновременно под обстрел с применением СПГ попали окрестности села Новая Таврия на юге ДНР. Огонь велся со стороны Водяного.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Тем временем, по данным разведки Народной милиции ДНР стало известно, что по Горловке стреляли боевики 503-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ. А по Новой Таврии – боевики 36-й бригады морской пехоты.

Кстати, сегодня ровно год со дня проведения Парижского саммита лидеров стран Нормандской четверки (Россия, Германия, Франция, Украина). Такой вот мир по-зеленски в Донбассе получается.

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