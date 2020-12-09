В ДНР ввели 35-процентное ограничение наценок на антисептики и медицинские изделия

В список включены медицинские маски и респираторы, защитные очки, перчатки и защитные костюмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 9 декабря, Правительство ДНР установило размер предельных наценок на медицинские изделия и антисептики на уровне 35%. Ограничения будут действовать 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Уточняется, что данное решение принято с целью эффективного госконтроля в сфере ценообразования и недопущения спекуляции при условии ухудшения эпидемиологической ситуации.

- Правительством установлен размер предельных надбавок от оптово-отпускной цены производителя (импортной стоимости) для всех субъектов хозяйствования, осуществляющих на территории ДНР торговлю дезинфицирующими средствами и изделиями медицинского назначения, включенными в перечень. Он определяется следующим образом: предельная оптовая надбавка – 10%; предельная торговая надбавка (наценка) – 25%; таким образом максимальная предельная надбавка составляет 35%, — сказано в сообщении.

Ограничения коснутся медицинских масок всех видов, респираторов, защитных очков, марли, перчаток, защитных костюмов, пробирок для сбора биоматериала, тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, а также дезинфицирующих средств для применения в быту, в учреждениях здравоохранения и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей.

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