В школах ДНР провели уроки, посвященные Дню героев Отечества и Дню Георгиевской ленты

Ребята из лицея №124 сегодня узнали много интересного о Героях ДНР и Георгиевской ленте. Фото: oddr.info

Сегодня, 9 декабря, во всех учебных заведениях ДНР прошли открытые уроки гражданственности, посвященные Дню героев Отечества и Дню Георгиевской ленты. Занятия провели по инициативе общественного движения «Донецкая Республика». Об этом сообщили в пресс-службе движения.

В лицее № 124 в Пролетарском районе столицы провели единый классный час, во время которого рассказали об истории возникновения памятных дат и символическом значении Георгиевской ленты. Ученикам показали документальные фильмы о Героях ДНР.

- В лицее регулярно проводятся акции, посвященные памятным датам нашей истории. К сожалению, сейчас из-за пандемии мы немного ограничены. Но стараемся рассказать детям о героических событиях минувших лет, – отметила заместитель директора лицея Юлия Пичкова.

«Полотно памяти» ученики делают своими руками. Фото: oddr.info

В частности, ежегодно в лицее проходит неделя мужества, во время которой ученики составляют «полотно памяти». На нем каждый ребенок размещает собранные им данные о своих предках, участниках Великой Отечественной войны.

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