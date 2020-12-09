Чиновник в Еленовке брал взятки за неисполнение своих обязанностей

В Еленовке чиновники зарабатывают на том, что бездельничают на своем месте. Фото: МВД ДНР

Сотрудники полиции задержали работника Еленовской поселковой администрации при получении взятки. Об этом сегодня сообщили в МВД Республики.

- Сотрудники сектора уголовного розыска Докучаевского горотдела полиции совместно с коллегами из управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией задержали чиновника Еленовской поселковой администрации во время получения им денежного вознаграждения за умышленное неисполнение своих обязанностей, — говорится в сообщении.

Сумма вознаграждения за то, чтобы человек сознательно бездельничал на своем месте, не разглашается. Зато известно, что чиновнику светит до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. Это предусмотрено ч. 3 ст. 343 УК ДНР - получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).

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