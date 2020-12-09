«Стали лучшими друзьями!» Дворовая собака Боб приютила утку по кличке Белоснежка

Первый день прилета Белоснежки. Еще стесняется. Фото: жительница многоэтажки

В Донецке на яву происходит сказка Маминого-Сибиряка про Серую Шейку. Напомним, что по сказке уточка Серая Шейка, которой Лиса сломала крыло, не смогла улететь на юг, осталась на озере, и всю зиму спасалась от лисы. У нас изначально история счастливая.

В один день белая утка приземлилась во дворе многоэтажного дома. Жители этого уже приютили собаку (которую назвали Боб), которая в свою очередь приютила белую уточку. Пес, как положено, рассмотрел и обнюхал утку. Утка совсем не испугалась собаки и подошла к миске Боба. Боб гостеприимно угостил уточку, как говорится, «чем бог (в нашем случае Человек) послал».

Проснувшись утром, добрые жители многоэтажки, обнаружили возле будки Боба белую уточку и решили – где собака, там и утка, пусть живет, прокормим. Из-за полностью белого оперения, утку нарекли Белоснежкой. На вопрос – может быть, вы откармливаете Белоснежку, чтоб к новогоднему столу была утка с яблоками? Жители ответило категорическое НЕТ! Для еды есть специальные утки в магазинах. А эта живая, красивая, все к ней привыкли – как же ее убивать? Никак нельзя. Пусть живет и всех нас радует. За ней очень забавно наблюдать.

Несколько раз Белоснежка улетала по своим утиным делам, но каждый раз возвращалась во двор, к Бобу. Добрый жильцы оборудовали ей жилье, но чем-то оно Белоснежку не устраивает. Предпочитает сидеть под крышей беседки на чем придется. У нее теперь есть своя собственная миска, на которую слетаются местные сойки, сороки, горлицы, воробьи. Но Белоснежка, как известно, добрая. Никого не прогоняет. Ждет, пока поедят, улетят, а потом ест сама. Если гости все слопают – с Белоснежкой поделится Боб. Главное в этой жизни быть добрым. Тогда и все вокруг будут добрыми.

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