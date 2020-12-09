Мошенник обобрал жителей ЛНР на четыре миллиона рублей

34-летнего Антона Пузыренко обвиняют в мошенничестве. Фото: ГП ЛНР

Генеральная прокуратура ЛНР просит жителей Республики, пострадавших от действий мошенника, обратиться в следственное управление с заявлением о причиненном материальном ущербе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре рассказали, что от мошеннических действий 34-летнего Антона Валерьевича Пузыренко в течение 2017 - 2020 годов пострадало четверо жителей ЛНР. Сумма причиненного ущерба составила более 4 миллионов рублей. Известно, что количество пострадавших значительно больше. Сейчас продолжают поступать письменные заявления от луганчан.

- Жителей Республики, пострадавших от противоправных действий Пузыренко, просим обращаться в следственное управление Генеральной прокуратуры ЛНР с письменными заявлениями о причиненном материальном ущербе, а также по номеру телефона дежурной части Генеральной прокуратуры ЛНР (0642) 58-12-57 или по мобильному номеру телефона 072-127-27-77, - говорится в сообщении.

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