Госбанк ЛНР снизил до пяти рублей комиссию за пополнение счета оператора «Лугаком»

После жалоб луганчан снижена комиссия в платежных терминалах за пополнение счета мобильного оператора «Лугаком». Фото: lug-info.com
Государственный банк ЛНР снизил до пяти рублей комиссию за пополнение счета республиканского оператора связи «Лугаком». Об этом сообщили в финучреждении.
- Государственный банк ЛНР уменьшил плату за осуществление платежей на +38 (072) ХХХ ХХ ХХ (в пользу ООО «Луганская телефонная компания») в платежных терминалах самообслуживания. Если раньше комиссия за пополнение счета мобильного оператора «Лугаком» составляла 8% от суммы, то с 8 декабря она составляет пять рублей. Теперь в терминалах такая же комиссия, как в кассах банка и в системе дистанционного обслуживания «Клиент-Банк», - говорится в сообщении.
Напомним, что в начале месяца в платежных терминалах самообслуживания значительно выросла комиссия, что вызвало возмущение луганчан. В «Лугакоме» ситуацию разъяснили, что комиссию за пополнение счета взимают финансовые агенты, принимающие платежи.
Кстати, сейчас активными абонентами единственного республиканского мобильного оператора «Лугаком» являются более 700 тысяч жителей ЛНР.
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