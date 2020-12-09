Госбанк ЛНР снизил до пяти рублей комиссию за пополнение счета оператора «Лугаком»

После жалоб луганчан снижена комиссия в платежных терминалах за пополнение счета мобильного оператора «Лугаком». Фото: lug-info.com

Государственный банк ЛНР снизил до пяти рублей комиссию за пополнение счета республиканского оператора связи «Лугаком». Об этом сообщили в финучреждении.

- Государственный банк ЛНР уменьшил плату за осуществление платежей на +38 (072) ХХХ ХХ ХХ (в пользу ООО «Луганская телефонная компания») в платежных терминалах самообслуживания. Если раньше комиссия за пополнение счета мобильного оператора «Лугаком» составляла 8% от суммы, то с 8 декабря она составляет пять рублей. Теперь в терминалах такая же комиссия, как в кассах банка и в системе дистанционного обслуживания «Клиент-Банк», - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале месяца в платежных терминалах самообслуживания значительно выросла комиссия, что вызвало возмущение луганчан. В «Лугакоме» ситуацию разъяснили, что комиссию за пополнение счета взимают финансовые агенты, принимающие платежи.

Кстати, сейчас активными абонентами единственного республиканского мобильного оператора «Лугаком» являются более 700 тысяч жителей ЛНР.

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