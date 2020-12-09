Житель Мариуполя «обул» сто женщин на 100 тысяч гривен

Мошенника задержали и поместили под стражу. Фото: НПУ

Житель подконтрольного Киеву Мариуполя обманул более ста женщин, продавая в интернете несуществующую обувь. Убытки обманутых покупательниц достигают 100 тысяч гривен (260 тысяч рублей).

В полицейском отделе противодействия киберпреступности рассказали, что 22-летний мариуполец в 2019 году использовал профиль в социальной сети, где представлялся как продавец женской обуви. Главным условием сделки была стопроцентная предоплата на банковскую карту. После получения денег от покупательниц молодой человек исчезал. Таким образом, он обокрал более ста женщин. По предварительным данным, убытки всех обманутых достигают 100 тысяч гривен (260 тысяч рублей).

Что интересно летом 2020 года злоумышленнику было объявлено подозрение в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) и избрана мера пресечения - личное обязательство. Однако молодой человек продолжил свою деятельность, скрываясь от полиции.

Теперь мошенника задержали и поместили под стражу. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, лишение свободы на срок до 8 лет.

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