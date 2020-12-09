Украинские военные третьи сутки подряд не обстреливают территорию ДНР

В период «тишины» ВСУ занимаются оборудованием новых позиций и сосредоточением войск вблизи передовой. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные в минувшие сутки не стреляли по территории ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений бессрочного режима прекращения огня не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Но это обманчивая тишина. Сейчас ВСУ активно проводят инженерные работы по оборудованию новых позиций на передовой. В представительстве в СЦКК отметили, что 8 декабря украинские военные трижды были замечены за инженерными работами: в районе села Опытное возле Авдеевки и села Водяное под Мариуполем.

Напомним, что в последний раз ВСУ открывали огонь в воскресенье, 5 декабря. Тогда были повреждены два дома в Петровском районе Донецка.

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