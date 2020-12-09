В Харцызске от взрыва газа в многоэтажке пострадал мужчина

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. Фото: МЧС ДНР

8 декабря в Харцызске в многоэтажке, которая расположена в микрорайоне Металлургов, взорвался газ. Возник пожар, пострадал мужчина. Об этом сегодня сообщили в МЧС ДНР.

- В микрорайоне Металлургов произошел взрыв бытового газа с последующим горением в однокомнатной квартире на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома, - говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадал 48-летний житель, его госпитализировали в городскую больницу. В квартире, где произошел взрыв, повреждены входная металлическая дверь, стена на площади 5 квадратных метров, газовая труба, и мебель. А в соседней квартире – входная деревянная дверь.

От МЧС ДНР привлекались 3 спецмашины и 10 сотрудников.

Также в МЧС рассказали, что сегодня, 9 декабря, ночью загорелся одноэтажный частный жилой дом на 4 хозяина по улице Крепильщиков в Буденновском районе столицы. Сгорела кровля и перекрытия на площади 30 квадратных метров. Пожар локализован в 4 часа утра. Привлекались 5 спецмашин и 21 сотрудник.

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