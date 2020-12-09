Требуют от Зеленского отдать миллиарды гривен: в подконтрольном Украине Донбассе вышли на протест горняки крупнейшей государственной шахты

Акция будет длиться два дня – 8 и 9 декабря. Facebook/Михаил Волынец

8 декабря в Мирнограде (до переименования - Димитров) вышли на акцию протеста горняки шахты «Капитальная» (до переименования - шахта имени Стаханова) госпредприятия «Мирноградуголь» (до 2017 года «Красноармейскуголь»).

- Горняки крупнейшей из государственных шахт «Капитальная» отказались спускаться в шахту в 1-ю смену. Началась акция протеста. Горняки двинулись к центру города, – сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в соцсети.

Около 50 человек пикетировали административное здание «Мирноградугля». Главное требование шахтеров – погасить существующую задолженность по заработной плате. Свой протест горняки адресуют президенту Владимиру Зеленскому и главе правительства Денису Шмыгалю.

- Офис президента Зеленского отчитался о расчетах с шахтерами еще 3 недели назад. Но реальность с пресс-релизами не совпадает. Тысячи шахтерских семей до сих пор не получили заработанных денег на зарплатные карты и не могут накормить детей разговорами чиновников. Более того, к долгу добавилась сумма за ноябрь. Сегодня зарплатная задолженность перед горняками госшахт составляет более 1,7 миллиарда гривен (4,45 миллиарда рублей), – отметил глава НПГУ.

Также протестующие требуют обеспечить надлежащий уровень санитарно-бытовых условий работы в зимний период и наличие необходимых средств защиты на производстве, решить вопрос с отгрузкой накопленной угольной продукции, не допустить закрытия государственных шахт.

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