Погода в Донецке на день: 9 декабря будет облачно, но без осадков

За последние 130 лет 9 декабря самый теплый день был с температурой 10 градусов, а самый холодный – минус 21 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода в Донецке 9 декабря обещает быть облачной и ветряной. С самого утра облака заслонят собой небо. На время солнечные лучи все же появятся в середине дня. А потом снова скроются за облаками. Но осадков при этом не предвидится.

С 21.00 8 декабря до 21.00 9 декабря температура воздуха будет колебаться от -4 градусов ночью до 0 в середине дня. Возможны порывы ветра. Скорость воздушных составит 6 – 13 метров в секунду. Ветер будет дуть в восточном направлении.

Народный прогноз погоды. 9 декабря отмечается Юрьев день. В народе его называли Егорий Зимний, Юрий Холодный. В Юрьев день слушали воду в колодцах. Если там тихо, вода не волнуется, то зима будет теплой. А если послышались звуки – следует ожидать сильных морозов.

— Если до осеннего Егория выпадет много снега, то на весеннего – будет трава, — считали наши предки.

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