«Как такое могло случиться?» В центре Донецка одна машина двумя колесами заехала на другую

В центре Донецка произошло ДТП при загадочных обстоятельствах. Фото: Инцидент Донецк / vk.com/don24

В понедельник, 7 декабря, в центре Донецка произошло очередное ДТП из-за которого пришлось частично перекрыть движение общественного транспорта. На этот раз авария произошла совсем неподалеку от площади Ленина по троллейбусному маршруту №2.

Похоже, что один из водителей не справился с управлением и выехал на соседнюю полосу. Но, каким образом ему удалось заехать на рядом стоящий легковой автомобиль двумя колесами, остается загадкой. Причем оба колеса крепко уперлись в стекла нижнего авто.

О судьбе участников ДТП не сообщается.

Фотографии аварии выкладывали в сеть сами дончане.

— Как такое могло случиться? — задаются вопросом пользователи сети.

Напомним, что ранее «Комсомолка» сообщала о ДТП в Горловке, в котором автомобиль сбил подростка на велосипеде. По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя авто. Ребенок получил повреждения.

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