В ЛНР предупредили о возникновении фейковых аккаунтов правоохранительных ведомств

Проверить достоверность страниц МВД можно в разделе «Социальные сети» на официальном ресурсе. Фото: МВД ЛНР

В социальной сети Instagram появились фейковые аккаунты ГИБДД и Уголовного розыска МВД ЛНР, позиционирующие себя как официальные. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.

— С целью распространения недостоверной информации среди жителей ЛНР неизвестные лица все чаще стали создавать в социальных сетях фейковые страницы под именем правоохранительного ведомства и вверенных ему подразделений, — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что официальная информация МВД ЛНР публикуется только на сайте и официальных группах ведомства в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и на канале в YouTube.

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