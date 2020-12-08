Пушилин пообещал ужесточить спрос с местных властей

Денис Пушилин предупредил, что права на ошибки у местных органов власти нет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин пообещал не давать спуска представителям местных органов власти в вопросе восстановления жилья и соцобъектов. Об этом лидер государства заявил сегодня по итогам видеоконференции с руководством городов и районов.

— Руководители местных администраций доложили о выполнении тех поручений, которые давал после встреч с людьми и контроля объектов восстановления во время поездок по Республике. Разные услышал рапорты. Большинство все запланированное сделали, где-то до конца декабря завершат работы, какие-то объекты будут финансироваться только в следующем году, — говорится в сообщении Главы Республики.

Также Денис Пушилин предупредил, что больше у органов местной власти не будет права на ошибки, неслаженную работу, срывы сроков и тем более нареканий на качество выполненных работ.

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