Оборудование ВСУ ухудшило работу мобильной связи в Счастье

Киевские силовики продолжают борьбу с беспилотниками мониторинговой миссии. Фото: пресс-служба штаба "ООС"

На окраине Счастья боевики ВСУ развернули станцию радиоэлектронной борьбы. Но тем самым ухудшили качество мобильной связи и телерадиовещания в городе. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— По информации, поступившей нам от жителей Счастья, стало известно, что на окраине населенного пункта в зоне ответственности 2-го батальона 80-й бригады боевики развернули станцию РЭБ "Буковель-АД" из состава роты радиопомех 305-го отдельного батальона РЭБ. Жители жалуются на плохое качество сотовой связи и телерадиовещания, — говорится в сообщении представителя оборонного ведомства.

Осадчий пояснил, что украинским военным станция РЭБ нужна для глушения сигналов управления и навигации беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Комсомольской правде» - Донбасс» - 6 лет: Что хранится в редакционном музее

Музей «Комсомолки» родился вместе с редакцией (подробнее)