В здании роддома в Донецке произошел пожар

Пожар произошел в больнице в Ленинском районе Донецка. Фото: МЧС ДНР

В здании родильного отделения Центральной городской клинической больницы номер шесть в Донецке произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

— Загорание произошло в ординаторской первого этажа пятиэтажного здания родильного отделения. Пожаром уничтожены вещи и мебель б/у на площади в десять квадратных метров, — говорится в сообщении ведомства.

Медицинский персонал провел эвакуацию. Из здания вывели 14 пациентов. По предварительным данным пострадавших нет.

Для ликвидации последствий возгорания на место происшествия прибыли 10 единиц техника и 38 человек личного состава. Уточняется, что специалисты уже устанавливают причину возникновения огня.

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