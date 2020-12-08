В 2021 году ожидается экспортный прорыв машиностроительной отрасли ДНР

Предприятия ДНР в следующем году намерены расширить свое присутствие на внешних рынках машиностроительной отрасли. Фото: Минпромторг ДНР

В Министерстве промышленности и торговли ДНР ожидают в 2021 году экспортный прорыв машиностроительной отрасли государства. Таким прогнозом поделился руководитель ведомства Владимир Рущак.

— Мы активно работаем для того, чтобы 2021-2023 годы, особенно 2021-й, были годами прорыва на внешних рынках. Ряд мероприятий мы проводим с нашим главным внешнеэкономическим партнером – Россией. Я думаю, что до конца этого месяца будут приняты принципиально важные решения касательно наших предприятий-экспортеров, — рассказал Рущак.

Напомним, что главными покупателями продукции машиностроения ДНР на данный момент остаются российские предприятия. Только один завод «Донецкгормаша» за прошедший год экспортировал 90% своей продукции. Но заводу поручено развивать внутренний рынок.

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