В Горловке автомобиль сбил подростка на велосипеде

За прошедшие выходные в ДНР произошло два ДТП, в которых пострадали люди
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В прошедшие выходные в Горловке произошла авария, в результате которой пострадал школьник. Об этом сообщили в сводке пресс-службы УГАИ МВД ДНР.
По предварительным данным, в аварии виновен владелец авто. Водитель не рассчитал скорость и в итоге сбил велосипедиста, который как раз переезжал через дорогу. Школьник получил телесные повреждения.
Более детальную информацию о судьбе водителя и пострадавшего ребенка в ведомстве не уточнили.
— Госавтоинспекция призывает водителей всех транспортных средств соблюдать скоростной режим и придерживаться требований ПДД при проезде перекрестков и совершении маневров. Также водителям необходимо отказаться от использования мобильного телефона при управлении транспортом, чтобы не терять концентрацию и внимание на дороге, — напомнили в пресс-службе.
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