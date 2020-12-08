В Горловке автомобиль сбил подростка на велосипеде

За прошедшие выходные в ДНР произошло два ДТП, в которых пострадали люди Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прошедшие выходные в Горловке произошла авария, в результате которой пострадал школьник. Об этом сообщили в сводке пресс-службы УГАИ МВД ДНР.

По предварительным данным, в аварии виновен владелец авто. Водитель не рассчитал скорость и в итоге сбил велосипедиста, который как раз переезжал через дорогу. Школьник получил телесные повреждения.

Более детальную информацию о судьбе водителя и пострадавшего ребенка в ведомстве не уточнили.

— Госавтоинспекция призывает водителей всех транспортных средств соблюдать скоростной режим и придерживаться требований ПДД при проезде перекрестков и совершении маневров. Также водителям необходимо отказаться от использования мобильного телефона при управлении транспортом, чтобы не терять концентрацию и внимание на дороге, — напомнили в пресс-службе.

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