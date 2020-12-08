Вторые сутки подряд на линии соприкосновения ДНР и Украины сохраняется тишина

Но украинская сторона продолжает регулярно нарушать договоренности о перемирии. Фото: пресс-служба штаба "ООС"

Второй день подряд ВСУ не обстреливают населенные пункты ДНР. Однако Представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня продолжает фиксировать с украинской стороны нарушения условий дополнительных мер перемирия.

— В 10:50 в районе н.п. Шумы зафиксировано проведение инженерных работ ВФУ; В 17:00 в районе н.п. Водяное зафиксировано 2 взрыва в результате проведения инженерных работ ВФУ, — говорится в сообщении.

Напомним, что условия дополнительных мер усиления и контроля перемирия в Донбассе действуют с 27 июля 2020 года. Согласно им сторонам конфликта запрещается пользоваться оружием, стягивать технику, проводить диверсии, инженерные работы и разведку с беспилотников.

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