На центральной улице Донецка завершена реконструкция водовода

На старейшей улице Донецка завершили реконструкцию водовода. Фото: Минстрой ДНР

По улице Артема в Ворошиловском районе Донецка завершены ремонтные работы водовода. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил начальник отдела водоснабжения и водоотведения департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя ДНР Сергей Иванов.

— Реконструкция аварийного участка водовода по улице Артема полностью завершена. Участок работ составил порядка 500 метров. Реализация данных работ в столь короткие сроки стала возможной благодаря использованию бестраншейного метода, посредством протягивания нового трубопровода внутри существующего, по так называемому методу «труба в трубе», — сообщил Иванов.

Начальник отдела добавил, что реконструкция водовода проводилась по плану специального постановления правительства ДНР на 2020 год. Всего в текущем году в рамках данного документа ведутся ремонтные работы на 21 объекте сферы водоснабжения/водоотведения. Водовод на улице Артёма стал четвёртым крупным объектом, на котором работы уже завершены.

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