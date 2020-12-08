Минздрав ДНР отчитался о ежесуточном приросте больных коронавирусом

Медики ДНР продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки медики сделали 408 исследований. Из них коронавирус был выявлен у 148 человек. Еще у 20 пациентов этот диагноз поставили клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Выявлено 148 случаев заболевания (36,3%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За сутки выписано 130 человек. Кроме того, зарегистрировано 11 летальных случаев – мужчины в возрасте от 40 до 73 лет и женщины в возрасте от 35 до 88 лет, — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на утро 8 декабря в ДНР официально зарегистрировано 11 695 случаев заболевания коронавирусом. Из них лечение продолжают 4825 пациентов, выписаны 5749 человек, летальных случаев – 1101.

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