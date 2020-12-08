Футбольному тренеру Иосифу Богдасарову вручили грамоту «Спасение года»

Иосиф Богдасаров стал первым в ДНР из футбольной сферы, получившим такую награду. Фото: пресс-служба Футбольного союза ДНР

Президент футбольного клуба Павел Давыденко вручил грамоту «Спасение года» играющему тренеру амвросиевского «Монолита». Этой почетной награды Иосиф Богдасаров был удостоен за спасение жизни одного из футболистов во время матча. Об этом сообщили в пресс-службе Футбольного союза ДНР.

— Такой награды футбольный человек Республики удостоен впервые. И право – есть за что. Не прояви Иосиф Юрьевич оперативность и мужество в экстремальной ситуации во время матча Республиканской футбольной лиги между «Монолитом» и тельмановским «Гранитом», всё могло закончиться трагедией, — говорится в сообщении.

Во время матча один из юных футболистов «Гранита» Тимофей Хримли неудачно упал, ударился головой и потерял сознание. Богдасаров быстро среагировал. Он примчался на место инцидента и оказал первую медицинскую помощь. Через пару минут Хримли пришел в сознание.

— Можно сказать для парня это был второе рождение. И спас его – Иосиф Богдасаров, — добавили в пресс-службе.

Также в Футбольном союзе отметили, что свою награду Богдасаров должен был получить еще 25 ноября. Но на итоговой пресс-конференции, где и должно было пройти торжественное вручение грамоты, тренера не было. Так что мероприятие было решено перенести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Она была на передовой борьбы с коронавирусом: Наталье Смирновой посмертно присвоено звание «Герой труда»

Указ об этом подписан главой государства 27 ноября (подробнее)