Из Донецка к российской границе запустили дополнительный автобус

Дополнительный автобус начал работу 7 декабря. Фото: Минтранс ДНР

Министерство транспорта ДНР запустило дополнительный автобусный маршрут общего пользования «Донецк (Автовокзал «Южный») – АПП «Успенка». По пути он также заезжает и забирает пассажиров из Макеевки и Амвросиевки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— С целью обеспечения потребности населения в перевозках и повышения качества обслуживания пассажиров Министерством транспорта подобран перевозчик для обслуживания междугороднего автобусного маршрута «г. Донецк (АВ «Южный») – АПП «Успенка», который осуществляет рейсы с понедельника по пятницу, согласно утвержденному расписанию, — говорится в сообщении.

Детальнее с расписанием движения дополнительного автобусного маршрута до российской границы можно ознакомиться на сайте Минтранса ДНР.

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