Жители подконтрольной Киеву части ЛНР попросили у Красного Креста уголь и дрова взамен отнятых ВСУ

Боевики ВСУ отбирают у местных уголь и дрова для отапливания самозахваченных домов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Бесчинства боевиков ВСУ вынудили жителей подконтрольного Киеву поселка Новолуганское обратиться за помощью к Красному Кресту.

Представители Международного Комитета организации получили от них запрос на поставку угля и дров. Поскольку их собственные запасы отобрали силовики украинской армии для отапливания захваченных домов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Отмечается, что солдаты проживают в самозахваченных домах, передают их по ротации другим подразделениям, оплату коммунальных услуг не осуществляют, отапливают помещение запасами топлива мирного населения. Неоднократные обращения в местную администрацию и СБУ успехов не возымели, — говорится в сообщении. — После бесед с оккупантами правоохранители стали приходить к жителям поселка и защищать боевиков, отчего солдаты почувствовали свою безнаказанность.

Осадчий отметил, что жителям Новолуганского нужно обратиться в высшие контролирующие инстанции и публично разоблачить нарушителей закона. Так в ЛНР готовы оказать всю необходимую юридическую поддержку местным.

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