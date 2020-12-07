Погода в Донецке на день: 8 декабря ожидается усиление ветра и мороз

Старт декабря оказался ветреным и бесснежным Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Декабрь стартовал с сильного промозглого ветра и отсутствия осадков. 8 декабря облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера. Осадков синоптики не обещают.

Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории Республики утром и днем 8 декабря.

- Утром, днем 8 декабря в Донецке ожидается усиление восточного ветра до 15-18 м/с, - предупреждают синоптики.

Днем температура воздуха будет -3, ночью опустится до -9.

8 декабря почитается память святого Климента, папы Римского. В народе этот день называется Климентьевым: «В день святого Климента зима клин клином вышибает» — с этого времени наступает пора сильных морозов: «Климент морозом у мужика слезу гонит»; «Мороз насыпал белых роз».

Ранее МЧС предупредил дончан об усилении ветра.

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