Украина планирует продлить закон об "особом статусе" Республик Донбасса

Дончане не верят давно в мирные инициативы Киева. Фото: Евгении Ка

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

На сайте парламента зарегистрирован законопроект №4467 авторства нардепов фракции "Слуга народа" во главе с руководителем Давидом Арахамией и главой партии Александром Корниенко, зарегистрирован 7 декабря. Текста пока нет, явно регистрировали в спешке. Но Евгения Кравчук подтвердила, что он касается продления на 1 год действия закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе.

- Согласно Минским соглашениям, Украина должна провести реформу своей конституции и сменить строй государства, - прокомментировала новость донецкий журналист Майя Пирогова. - Это делается при помощи референдума, закона о котором в недостране до сих пор нет. Однако, заявление Натальи Никоноровой в Совбезе ООН о том, что Донбасс готов провести свой референдум, сделало свое дело, вместе с твердой позицией РФ И ЛДНР в отношении дешевого украинского шантажа.Регистрация закона 4467 – это не просто испуганный шаг Зеленского назад, это лапки кверху.

Напомним, законопроект об особом порядке самоуправления на Донбассе был принят 16 сентября 2014 года сроком на 3 года и затем трижды продлевался на год.

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