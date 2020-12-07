Шахтерская птицефабрика ожидает пополнения родительского стада на 88 тысяч птенцов

Шахтерская птицефабрика — крупнейшая в Республике. Фото: ДАН

Государственное предприятие «Шахтерская птицефабрика» ожидает с января следующего года поставки крупной партии цыплят из-за рубежа.

- Госпредприятие «Шахтерская птицефабрика» произвело оплату по договору закупки у зарубежных контрагентов цыплят Ross-308 для обновления родительского поголовья на предприятии. Начало поэтапных поставок запланировано на середину января 2021 года, — сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Аграрный Донбасс».

Всего ожидается прибытие более 88 000 птенцов родительского стада. Поголовье предназначено для производства инкубационных яиц и выведения финального гибрида цыплят бройлера кросса Ross-308.

Предприятие было зарегистрировано в ДНР 8 апреля 2015 года на базе птицефабрики «Шахтерская Нова», которая была создана в 2003 году.

Ранее мы сообщали, что на ГП " Донгормаш" более 90% продукции завода идет за рубеж. Главой ДНР поставлена задача разрабатывать возможности работы на внутреннем рынке.

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