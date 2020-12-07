На экспорт отправлено 90% продукции «Донецкгормаша»

Летом 2017 года «Донецкгормаш» представил первые собранные в Республике автобусы «Донбасс». Фото: ДАН

Глава ДНР Денис Пушилин посетил сегодня ГП «Донецкгормаш» для ознакомления с производством. В ходе визита он побывал в цеху металлоконструкций, где в настоящее время выполняется заказ на поставку оборудования в одну из республик бывшего Советского союза.

- Более 90% продукции завода идет за рубеж, а внутренних заказов — порядка 10%, — отметил сопровождавший Пушилина министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак. По его словам, предприятие экспортирует свою продукцию в основном в государства Евразийского экономического сообщества.

Глава ДНР поручил министру проработать возможности производства техники для внутреннего рынка.

Завод, которому больше 130 лет, выпускает мощные многоканатные и барабанные подъемные машины, центробежные и осевые вентиляторы главного проветривания шахт, погрузочно-транспортные машины и роторное оборудование для открытых разработок, лебедок, редукторов.

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