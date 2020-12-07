В Донбасс на этой неделе идет похолодание

Сильный ветер делает ощутимым даже небольшой мороз. Фото: Евгении Ка

Синоптики ДНР прогнозируют на текущей неделе в Республике холодную погоду с сильными порывами ветра, температура воздуха в ночное время снизится до минус восьми градусов по Цельсию. Об этом сегодня сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Наталья Гетова.

- По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, на текущей неделе в Республике ожидается сильный порывистый ветер, температура воздуха -3..+2º, в первой половине периода ночью — до 8º мороза. В выходные дни вероятны осадки, – сказала Гетова.

Уже несколько дней в Донецке дует такой сильный ветер, какого не помнят старожилы. Он создает проблемы со связью и делает ощутимым даже небольшой мороз. А потому утепляйтесь, не забывайте головные уборы, особенно учитывая разгул простудных заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не расстанусь с «Комсомолкой» никогда!» Подписчики рассказали, почему выбрали наше издание

На сегодня на газету «Комсомольская правда» подписаны 2083 жителя Республики (подробности)