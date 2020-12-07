Получение паспорта РФ жителями ДНР: Едете получать паспорт, кольца оставьте дома

Порядка 180 тысяч жителей ДНР получили паспорта РФ
Фото: Евгения ГУСЕВА
Казалось бы, как связаны выдача паспортов РФ и кольца? Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова говорит, что самым прямым образом.
- Перед выдачей паспорта РФ в России и подачей документов на паспорт ДНР все граждане проходят процедуру дактилоскопии без украшений на пальцах, - пояснила депутат. - Иногда снять кольцо без подручных средств практически невозможно. Не хотелось, чтобы подобные неприятности случились с вами при получении паспорта за 200 км от дома.
Перед поездкой за паспортом РФ или прохождением процедуры дактилоскопии на паспорт ДНР ПРОВЕРЬТЕ: можете ли вы свободно снять украшения с ваших пальцев? Если испытываете трудности - снимите их дома.
Кроме того, вы не будете задерживать тех, кто вместе с вами приехал получить паспорт РФ.
Ранее "Комсомолка" рассказывала, что нужно знать жителям ДНР о поездке за паспортом РФ и как без приключений преодолеть это путешествие.
На сегодня порядка 180 тысяч граждан ДНР получили российские паспорта.
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