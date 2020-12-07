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Получение паспорта РФ жителями ДНР: Едете получать паспорт, кольца оставьте дома

Они будут мешать при проведении процедуры дактилоскопии
Юлия АНДРИЕНКОЮлия АНДРИЕНКО
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Порядка 180 тысяч жителей ДНР получили паспорта РФ

Порядка 180 тысяч жителей ДНР получили паспорта РФ

Фото: Евгения ГУСЕВА

Казалось бы, как связаны выдача паспортов РФ и кольца? Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова говорит, что самым прямым образом.

- Перед выдачей паспорта РФ в России и подачей документов на паспорт ДНР все граждане проходят процедуру дактилоскопии без украшений на пальцах, - пояснила депутат. - Иногда снять кольцо без подручных средств практически невозможно. Не хотелось, чтобы подобные неприятности случились с вами при получении паспорта за 200 км от дома.

Перед поездкой за паспортом РФ или прохождением процедуры дактилоскопии на паспорт ДНР ПРОВЕРЬТЕ: можете ли вы свободно снять украшения с ваших пальцев? Если испытываете трудности - снимите их дома.

Кроме того, вы не будете задерживать тех, кто вместе с вами приехал получить паспорт РФ.

Ранее "Комсомолка" рассказывала, что нужно знать жителям ДНР о поездке за паспортом РФ и как без приключений преодолеть это путешествие.

На сегодня порядка 180 тысяч граждан ДНР получили российские паспорта.

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