Почти 200 детей родилось в ДНР на прошлой неделе

181 ребенок появился на свет за прошлую неделю в ДНР Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За период с 30 ноября по 7 декабря 2020 года в родильных домах Донецкой Народной Республики родился 181 малыш: 94 мальчика и 87 девочек. В одной семье родилась двойня: 2 мальчика.

Напоминаем, что за период с 23 по 29 ноября 2020 года в родильных домах Донецкой Народной Республики родилось 147 малышей: 89 мальчиков и 58 девочек.

Молодых родителей поздравляем с рождением деток, малышам желаем здоровья и активного роста, а родителям – мира и благополучия в семьях!

Ранее мы сообщали, что по распоряжению министра здравоохранения тест ПЦР будет делаться при госпитализации беременным бесплатно.

Напоминаем, за 5 декабря проведено 186 исследований, из них выявлено 49 случаев заболевания и у девять пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Кроме того, зарегистрировано 10 летальных случаев – мужчины в возрасте от 37 до 78 лет и женщины в возрасте от 40 до 88 лет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не расстанусь с «Комсомолкой» никогда!» Подписчики рассказали, почему выбрали наше издание

На сегодня на газету «Комсомольская правда» подписаны 2083 жителя Республики (подробности)