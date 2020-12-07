Каратисты ДНР привезли в Республику 19 золотых медалей, добытых на соревнованиях в России

Это один из самых популярных видов спорта в ДНР. Фото: Федерация косики каратэ

Сборная ДНР по каратэ взяла 19 золотых медалей на Кубке России в Ногинске. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма Республики.

- Сборная Донецкой Народной Республики выступила на Кубке России по косики карате, который проходил с 5 по 6 декабря в городе Ногинске. По итогам соревнований спортсмены ДНР стали обладателями 43 медалей, из которых 19 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых, – сказано в сообщении.

По данным Минспорта, Республику на соревнованиях представляли 30 спортсменов. Поединки проходили в разделах кумите (поединок) и ката (формальный комплекс). Состязания были включены в спортивный фестиваль боевых единоборств.

Кстати, на днях в столице ДНР открылась учебно-тренировочная база, где можно проводить качественные тренировки и соревнования футболистам. Ведь Донбасс всегда славился своими футбольными традициями.

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