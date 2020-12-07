Минувшие сутки прошли без обстрелов со стороны ВСУ

Стена дома в Саханке расскажет об этой войне без лишних слов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Украинские военные не открывали огонь по территории ДНР в прошедшие сутки. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений бессрочного режима прекращения огня не зафиксировано, – говорится в сообщении.

При этом отмечено ведение инженерных работ на позициях ВФУ в районе населенного пункта Пески под Донецком.

А накануне подразделения ВСУ в Донбассе вернули артиллерию на боевые позиции. В Управлении Народной милиции ЛНР уточнили, что это было сделано в ходе тренировки. А после боевикам дали приказ дооборудовать инженерные позиции на переднем крае юго-западнее населенного пункта Золотое.

Также 5 декабря ВСУ обстреляли поселок Трудовские. Было опадание в крышу дома по улице Карнавальная 84, на переезде поврежден гражданский автомобиль, водитель не пострадал. Также попадания по улице Бокия.

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