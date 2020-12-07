В ЛНР один летальный случай от COVID-19 за сутки

с начала пандемии медики ЛНР зарегистрировали 151 случай смерти пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН

Медики за сутки зарегистрировали в Республике один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрирован один летальный случай, – говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 151 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Всего по состоянию на 09:00 6 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1843.

Тем временем, с учетом последних данных в ДНР коронавирус подтвержден у 11 527 человек: на стационарном и амбулаторном лечении остаются 4818 человек, выписаны 5619 пациентов, умерли 1090.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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