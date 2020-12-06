Погода в Донецке на день: Температура воздуха опустится до -11

Погода в Донецке будет морозной Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 7 декабря, погода в столице Донецкой Народной Республики будет морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха опустится до 11 градусов нижу нуля.

- Утром небо в Донецке будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет -11 градусов ниже нуля, днем столбик термометра опустится – до -4 градуса, вечером столбик термометра зафиксирует восемь градусов мороза.

Скорость ветра до шести метров в секунду.

Народный прогноз: В народе говорили: «Молодая зима с гор на санках катается»; «С Катерины зима доймет не мытьем, так катанием, не голодом, так холодом». Ясная погода на Екатерину предвещала морозную зиму.

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