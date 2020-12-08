Центробанк ДНР ввел систему онлайн-обслуживания

Теперь управлять денежными средствами станет удобнее и быстрее Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Центральный Республиканский Банк запустил в работу новый сервис - «ЦРБ Онлайн», который позволяет клиентам управлять счетами в удобное для них время. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРБ ДНР.

Вся необходимая информация размещена на сайте Центробанка, а ключевые операции доступны в один клик.

- Для регистрации в системе сервиса дистанционного обслуживания «ЦРБ Онлайн» на сайте Центрального Республиканского Банка физическому лицу нужно иметь действующую платежную карту и подключенную услугу смс-информирования, - говорится в сообщении.

Пользователю необходимо подтвердить свою личность с помощью логина, пароля для входа в систему и смс, которую банк направит ему на мобильный телефон. Все это обеспечит надежность проводимой операции и безопасность перевода денежных средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным пройдет 15 декабря

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным будет проводиться телевизионном формате (подробности)