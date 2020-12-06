Уроженка Донецка признана одной из самых красивых женщин в России

Дончанка Ольга Варламова смогла показать, что в Донбассе живут самые красивые женщины. Фото: официальный сайт ДНР

В конце ноября в Москве прошел финал конкурса красоты «Миссис Россия - Вселенная 2020». Заявку на участие в нем подали около 30 тысяч красавиц со всей Российской Федерации. Среди них - уроженка нашей столицы Ольга Варламова. Об этом сообщили на официальном сайте ДНР.

- Мне предлагали представлять Ростов-на-Дону, я отказалась. Я родилась и выросла в Донецке, и своим участием в конкурсе хотела выразить протест войне, что бушует на нашей земле, красотой, - рассказала Ольга.

По словам девушки, Донецк для нее - не только архитектура, но прежде всего, люди, которые здесь живут. И которые не растеряли веру в будущее.

Дончанка прошла в финал конкурса и завоевала титулы «Миссис Россия - Вселенная 2020» и «Миссис Элегантность».

- Я смогла показать всем, что у нас живут самые красивые женщины, а донбасский характер - не просто слова, но настоящая сила духа и стремление к лучшему, - уверена Ольга.

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