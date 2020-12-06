В Красногоровке ВСУ учились сбрасывать боеприпасы с беспилотников

ВСУ провели учения с ударными беспилотниками. Фото: штаб ООС
Украинские вооруженные формирования тренировались сбрасывать боеприпасы с беспилотников. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.
- Военнослужащие 79-й бригады ВСУ на полигоне в районе Красногоровки провели тренировку расчетов беспилотных летательных аппаратов по порядку оборудования боеприпасами ВОГ-17 и запуску летательных аппаратов в снаряженном состоянии.
В оборонном ведомстве Республики отметили, что в ходе работы ударного БЛА осуществлялся полет второго беспилотника, который фиксировал сброс боеприпасов и результат поражения цели».
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