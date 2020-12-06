В 4 городах ЛНР временно отключат ТВ и радио

Профилактика пройдет с 7 по 11 декабря в дневное время - с 8.00 до 14.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения» приостановит трансляцию программ аналогового телевидения и радио для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

- Эфирное вещание будет отсутствовать в нескольких населенных пунктах, - проинформировали в ведомстве.

Профилактика пройдет с 7 по 11 декабря в дневное время - с 8.00 до 14.00.

В Луганске 10 декабря будет отсутствовать вещание телеканала «ТВ центр».

В Стаханове 8 декабря уйдут на профилактику каналы «НТВ» и «Первый».

В Ровеньках 9 декабря будет приостановлено вещание радиостанций «Маяк» и «Вести плюс», 10 декабря - телеканала «НТВ», а 11 декабря - «СТС».

В Красном Луче 7 декабря профилактические работы затронут «Свое радио» и «Радио Победа». Вещание станций также будет прекращено на полдня.

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