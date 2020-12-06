В Донецке появилась новая тренировочная база для спортсменов

На новой спортивной площадке стартовало первенство по мини-футболу. Фото: минспорт.рус

5 декабря в столице ДНР открылась учебно-тренировочная база. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

- Не так много у нас открывается спортивных сооружений, где можно проводить качественные тренировки и соревнования. Благодаря Ассоциации мини-футбола ДНР и ее президенту Юрию Сироватко сегодня мы имеем возможность быть здесь, - отметил на открытии министр молодежи, спорта и туризма Республики Александр Громаков.

По его словам, подобные вложения помогут юным гражданам Республики приобщиться к миру спорта и футболу в частности. Тем более, что Донбасс всегда славился своими футбольными традициями.

В качестве подарка спортсменам Александр Громаков передал футбольные мячи.

В этот день на новой спортивной площадке города стартовало первенство по мини-футболу. Соревнования пройдут в два этапа и продлятся до 7 марта 2021 года.

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