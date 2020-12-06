Данные разведки: ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов Счастья

Размещение вооружение вблизи жилых массивов - нарушение допмер. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования разместили военную технику вблизи жилых массивов в Счастье. Об этом сообщили Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- За прошедшие сутки нашей разведкой выявлено нахождение одного бронетранспортера и одной боевой бронированной машины украинских оккупантов в зоне ответственности 80-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в жилом районе населенного пункта Счастье, – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что размещение военной техники в жилых районах - нарушение третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

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