В ДНР заявили о нарушениях со стороны Украины

ВСУ обстреляли Трудовские и Коминтерново. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 23 единицы, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что под огонь киевских силовиков попали поселок шахты «Трудовская» - донецкое направление и село Коминтерново - мариупольское направление.

- При обстрелах применялись вооружение БМП-1 и гранатометы, - говорят в представительстве. - В результате огня повреждено два дома в Донецке.

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