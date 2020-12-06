Коронавирус в ДНР: За сутки выявлен 51 случай заражения

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 11 527 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 51 жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 5 декабря проведено 186 исследований, из них выявлено 49 случаев заболевания и у девять пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - рассказали в Минздраве ДНР.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки с выздоровлением выписан один человек.

- Кроме того, зарегистрировано 10 летальных случаев – мужчины в возрасте от 37 до 78 лет и женщины в возрасте от 40 до 88 лет, - сказали в министерстве.

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 11 527 человек. Выздоровели - 5619. Летальных случаев -1090. Продолжают лечение - 4818 пациентов.

Тем временем, коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки диагностировали у 13 человек. За все время ковидную инфекцию выявили у 1843 жителей.

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