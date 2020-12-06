Зачем на линию разграничения в Донбассе прибыл начальник штаба «ООС»

Владимир Кидонь прибыл с украинскими журналистами. Фото: штаб ООС

Официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что в так называемую зону проведения «операции объединенных сил» прибыл начальник штаба «ООС» и украинские журналисты.

Представитель оборонного ведомства рассказал о цели прибытия на линию разграничения в Донбассе военного руководства и сотрудников телеканала незалежной.

- В связи с неспособностью 74-го центра информационно-психологических операций ВСУ организовать качественную работу по дискредитации Народной милиции ЛНР в зону ответственности 59-й бригады прибыл начальник штаба «ООС» Владимир Кидонь с представителями телеканала «UA Донбасс» с целью подготовки материалов, обвиняющих Народную милицию в нарушении перемирия, - сообщил Яков Осадчий.

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