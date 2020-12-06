НМ ЛНР: «С представителями украинской стороны в СЦКК работают сотрудники СБУ»

С представителями незалежной в СЦКК работают спецслужбы Украины. Фото: штаб ООС

Факты обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ скрываются представителями Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Мы продолжаем отмечать факты сокрытия нарушений со стороны вооруженных формирований Украины украинскими представителями в СЦКК, которые неоднократно фальсифицировали данные о нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения, замалчивая факты стрельбы со стороны Украины, - сказал Осадчий.

Представитель оборонного ведомства ЛНР рассказал, что с представителями незалежной в СЦКК работают спецслужбы Украины.

- В настоящее время с представителями украинской стороны в СЦКК работают сотрудники СБУ по фактам обстрелов (4 декабря) населенных пунктов Калиновка и Лозовое, а также разбираются с резонансным обстрелом населенного пункта Ленинское в ДНР, где погибли два военнослужащих Народной милиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате украинского обстрела Петровского района Донецка повреждено два дома

Огонь по столице Республики вели военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины (подробности)