6 декабря в Донецке будет ясно, 5 градусов мороза

Декабрь в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке и Донецкой Народной Республике 6 декабря будет ясно. Без осадков.

По прогнозу МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от трех до пяти градусов мороза.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 15 до 20 метров в секунду.

В этот день почитается память благоверного князя Александра Невского и святителя Митрофана. Наши предки обратили внимание на то, что если 6 декабря моросит снег и приходит ветер с севера, то через полгода - 6 июня - будет моросить дождь и дуть северный ветер. В это время крестьяне праздновали становление санного пути по снегу и по льду.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 7 декабря погода существенно не поменяется.