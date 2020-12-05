В ДНР назвали причастных к обстрелу Донецка

Стрельба по столице велась из Марьинки. Фото: штаб ООС

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики назвали причастных к обстрелам поселка шахты «Трудовская» Петровского района столицы, в результате которых повреждено два жилых дома.

- Огонь вели военнослужащие 2-го батальона 79-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Киева, - сказали в оборонном ведомстве ДНР.

В УНМ отметили, что стрельба по столице велась из Марьинки.

- Сразу после обстрела БМП-2 противника покинула огневую точку и скрылась на улице Шевченко, - рассказывают в Народной милиции Республики. - Боевики замаскировали технику, укрыв ее за жилыми постройками.

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Об этом сообщили в Народной милиции (подробности)