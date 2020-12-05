В Донбассе украинские боевики откупились от комбата, чтобы уйти в загул. Фото: штаб ООС

Военные 92-й бригады ВСУ за денежный взнос комбату получили от него два дня отдыха для празднования Дня ВСУ. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что командир 92-й бригады подполковник Павел Федосенко, проверяя личный состав во 2-м батальоне, обнаружил отсутствие семи бойцов на передовой.

- Во время разбирательства вскрыта коррупционная схема командира батальона, согласно которой особо отличившимся боевикам за 1000 гривен было предоставлено двое суток отдыха для празднования Дня ВСУ, - рассказал Яков Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства добавил, что сейчас несостоявшийся коррупционер командир батальона Автомеенко дает объяснения.

День ВСУ – национальный воинский профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 6 декабря.

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